إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع كبار تنفيذيي وخبراء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم في «منتدى تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)» في دبي لبحث مسار التحول من تقنية الجيل الخامس إلى الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، ومناقشة التطورات التقنية متعددة الأوجه والتأثيرات العملية لهذا التحول، وشهد المنتدى إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) في دولة الإمارات، فأعلن ممثلو القطاع خططهم لنشر واعتماد هذه التقنية المتطورة في الدولة، وجاء هذا الإعلان المهم وسط حضور كبار الممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و«إي آند الإمارات»، و«دو»، إلى جانب ممثلين عن مجلس سامينا للاتصالات، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والرابطة العالمية للنطاق العريض، وشركتي «إم إي آي جي» و«شاوماك».

حضر المنتدى نخبة من المتحدثين والضيوف رفيعي المستوى من شركات الاتصالات والهيئات التنظيمية والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا وشركاء قطاع الاتصالات في المنطقة، وكان في مقدمتهم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات (TDRA)، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، والرابطة العالمية للنطاق العريض (WBBA)، ومقدمو المنتجات والحلول والخدمات، وممثلون عن شركاء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات، كما حضر المنتدى وفود إعلامية من دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة.

وألقى المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الكلمة الافتتاحية في المنتدى فقال فيها: «نقترب أكثر من تسويق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) على المستوى التجاري، ويعزى ذلك لاكتمال المعايير وتواصل جهود بناء النظام الإيكولوجي، وتعتزم الهيئة تطوير خطة وطنية لشبكة الجيل الخامس المتقدمة، وتلتزم في هذا السياق تخطيط وتخصيص الطيف الترددي لمواصلة تطوير شبكة الهاتف المحمول. وانطلاقاً من أهمية الشراكات في إحراز التقدم المنشود لنشر تقنية الجيل الخامس المتقدم، فإنني أدعو الأطراف المعنية إلى مزيد من التعاون عبر الحدود؛ فنحن لسنا مهندسين للشبكات فحسب؛ وإنما أيضاً أوصياء على التقدم».

واشتمل جدول المنتدى على كلمات وعروض لممثلين بارزين في قطاع الاتصالات مثل جواد عباسي، رئيس الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا؛ ومارتن كرينر، المدير العام للرابطة العالمية للنطاق العريض؛ والمهندس خالد المرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «إي آند الإمارات»؛ وكريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»؛ وتشاو مينج، رئيس الحلول اللاسلكية في شركة هواوي.

وشهدت القمة إعلان مجموعة من ممثلي القطاع عن مبادرة نشر تقنية العرض ثلاثي الأبعاد من دون نظارات في المنطقة بهدف تعزيز الاستخدام التجاري واسع النطاق لتطبيقات هذه التقنية في مختلف أسواق المنطقة، وتبلورت تقنية العرض ثلاثي الأبعاد من دون نظارات بعد سنوات من البحث والتطوير لضمان توفير تجارب طبيعية سهلة ومريحة لمستخدميها عبر مختلف الأجهزة الطرفية، وستُسهم السرعات العالية وزمن الاستجابة المنخفض لشبكات الجيلين 5G و(5G-A)، إضافة إلى قدرة المعالجة القوية لشبكة الحوسبة والقدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي، في تعزيز الاندماج الحقيقي للمستخدمين مع العروض ثلاثية الأبعاد من دون نظارات، ما يوفر لهم تجربة بصرية جديدة وفريدة من نوعها. ومع وجود أكثر من 300 شبكة تجارية تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G على مستوى العالم، يبشر الانتقال من الجيل الخامس إلى الجيل الخامس المتقدم (5G-A) بإحداث تحول جذري في قدرات الشبكة وتجارب المستخدمين.

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