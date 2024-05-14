«الاتحاد للطيران» تنقل 1.4 مليون مسافر في أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت «الاتحاد للطيران» عن نقل 1.4 مليون مسافر خلال شهر أبريل، وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 84 % على مدار الشهر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «شهدنا في أبريل 2024 نمواً بلغ 39 % على أساس سنوي في أعداد العملاء، ما يعزز من النمو الإيجابي، ويسهم في زيادة 4 % في عامل الحمولة، على الرغم من الارتفاع الكبير في السعة مقارنة بالفترة نفسها في 2023، وارتفعت أعداد المسافرين إلى 5.7 ملايين، ما يشكل 41 في المئة أكثر مقارنة بأبريل 2023».

وأضاف: «تأتي هذه الأرقام على خلفية النتائج المالية القوية للربع الأول من 2024، حيث بلغت أرباح الربع الأول ما يعادل صافي الربح الكلي للسنة المالية 2023، ما يؤكد التزامنا في رفع الكفاءة وخدمة عملائنا».

وتابع: «نواصل جهودنا في التوسع في شبكة وجهاتنا، ورفع تردد رحلاتنا لملاقاة طلب العملاء، وفي هذا الشهر أيضاً قمنا بتشغيل طائرتنا من طراز A380 إلى وجهتنا في نيويورك، وأعلنا عن عزمنا لتسير طائرتنا العملاقة إلى وجهتنا في باريس ابتداء من 1 نوفمبر».

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