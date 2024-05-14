3.7 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» خلال الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة إعمار العقاريّة نتائجها المالية للربع الأول 2024 حيث سجّلت إيرادات بلغت 6.7 مليارات درهم وصافي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 4.3 مليارات درهم، فيما بلغ الأرباح الصافية بعد احتساب الضرائب 3.7 مليارات درهم مقابل 3.61 مليار درهم في الربع الأول 2023، بنمو 2.6%.

وحقّقت الشركة خلال الربع الأول أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم بزيادة لافتة وصلت إلى 47% مقارنة بالربع الأول من العام 2023. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز ما قيمته 78.3 مليار درهم كما في مارس 2024، بزيادة في النموّ بنسبة 9% منذ ديسمبر 2023، بما يدلّ على إيرادات مستقبلية سيتمّ تسجيلها خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.

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