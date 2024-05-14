«سلال» تدشن أكبر مركز آلي للتعبئة والتغليف في الإمارات

المصدر: البيان

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دشَّنت شركة «سلال»، المتخصِّصة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، مركزها الآلي للتعبئة والتغليف في مدينة العين. ويمتد المركز على مساحة 12,000 متر مربع، ويعدُّ نقلة نوعية في تقنية تعبئة المنتجات الطازجة، ما يؤكِّد التزام «سلال» بأعلى معايير الجودة والابتكار والسلامة والاستدامة.

ويجسِّد مركز «سلال» للتعبئة التزام الشركة الراسخ بتوفير المنتجات الطازجة لعملائها، وتبلغ الطاقة الإجمالية للتعبئة 325 طناً، ما يمكِّنه من إنتاج أكثر من 180,000 عبوة يومياً، وهو مجهَّز بـ28 غرفة للتبريد المسبق، وتسعة مخازن تبريد، ما يضمن توفير أعلى معايير الجودة، ويبرز جهود «سلال» والتزامها بتحقيق الكفاءة والتميُّز في قطاع الأغذية الزراعية.

ويعكس استثمار «سلال» في هذه البنية التحتية المتطورة رؤيتها للإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين. ويمثِّل مركز التعبئة محطة بارزة في مسيرة «سلال» المتواصلة لتعزيز قطاع المنتجات الطازجة، وإرساء معايير جديدة قوامها الجودة والكفاءة.

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