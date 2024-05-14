119.96 مليون درهم صافي أرباح دبي للاستثمار في الربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول من العام الجاري بلغت (بعد خصم الضرائب) 119.96 مليون درهم عائدة لملاك الشركة، مقارنةً بـ 314.44 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح بعد استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية في العام الماضي بنحو 90% منذ بداية العام الحالي.

وبلغ إجمالي الإيرادات لهذه الفترة 791.88 مليون درهم ، مقارنةً بـ 1.01 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. كما حافظ إجمالي الأصول على أداء مستقر عند 21.46 مليار درهم .

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار إن النتائج تعكس المسار التصاعدي طويل الأمد ومحفزات النمو في السوق العقارية ودولة الإمارات عموما، وتتوقع المجموعة استمرار الزخم الإيجابي طيلة عام 2024، مدفوعًا بالنمو القوي لقطاع العقارات.

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