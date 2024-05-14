صافي أرباح "E7" قبل الضريبة يرتفع 42% في الربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة "E7"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، كما أطلقت المجموعة استراتيجية نموها الجديدة والتي تهدف للارتقاء بأدائها بما يضعها على مسار مرحلة جديدة من النمو.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم، إن صافي أرباحها قبل خصم الضريبة بلغ 29.2 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي.

واستقرت إيرادات المجموعة في الربع الأول لتصل إلى 126 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون لتبلغ 18.9 مليون درهم.

وتتوقع المجموعة أن تشهد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون للمجموعة تحسناً خلال العام مدفوعةً بخطط التنفيذ التدريجي للعقود، خاصةً في قطاع الطباعة التجارية.

ووصل هامش صافي الأرباح إلى 23 %، بزيادة قدرها 16% عن الربع الأول من عام 2023. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 29% ليبلغ 26.6 مليون درهم مع هامش 21%.

وقال المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة E7 إن المجموعة شهدت تداولات قوية في الربع الأول، بفضل استمرار النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة، وفي ظل الطلب المتنامي على منتجاتها ومن المنتظر أن تُسهم استراتيجية النمو الجديدة في إرساء الأسس لتحقيق نمو مستدام في الأرباح، خاصةً في مجال الحلول الأمنية والتعبئة والتغليف المستدام.

من جانبه، قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـE7 إن المجموعة نجحت خلال الربع الأول في الفوز بالعديد من العقود الرئيسية طويلة الأجل في قطاعات الحلول الأمنية وقطاعات التعبئة والتغليف والطباعة التجارية المستدامة لديها، وتمكنت من توفير كفاءات تشغيلية عالية في جميع مجالات المجموعة، وستستمر المجموعة في استكشاف فرص التوسع سواء من خلال تعزيز الإيرادات أو عبر عمليات الاستحواذ في المجالات التي يمكن أن تُسهم في تنويع المنتجات الحالية وتوسعة نطاق العروض للعملاء الحاليين والمحتملين.

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