815 مليون درهم إيرادات "سبينس" في الربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت سبينس، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.9% على أساس سنوي لتصل إلى 815 مليون درهم في الربع الأول مدفوعةً بنمو عدد المعاملات بنسبة 9.5%.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الربح الإجمالي للشركة ارتفع بنسبة تزيد عن 15% على أساس سنوي ليصل إلى 336 مليون درهم في الربع الأول، ووصل هامش الربح الإجمالي إلى 41.2% في الفترة ذاتها بتحسن قدره 1.5% مقارنة بالعام السابق ويعود هذا التوسع في الهامش بشكل رئيسي إلى قدرات الشركة في مجال سلسلة التوريد الفعالة، إلى جانب الاستراتيجية الناجحة لمنتجات العلامة التجارية الخاصة بها.

وبلغ إجمالي الأرباح المعدّلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 151 مليون درهم بزيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي، وبهامش أرباح معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.5% متأثراً بتكاليف الاكتتاب العام لمرة واحدة والتي تبلغ حوالي 10 ملايين درهم والنفقات الأولية قبل افتتاح المتجر الأول للشركة في السعودية.

وارتفعت الأرباح خلال هذه الفترة بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليون درهم، مع هامش ربح صافٍ بنسبة 9.2%، أي بتحسن قدره 20 نقطة أساس تقريباً عن العام السابق.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس إن الأداء القوي للربع الأول يعتبر دليلاً على قوة القدرات التشغيلية للشركة وتركيزها على تحقيق النمو، ومع دخول الشركة المرتقب إلى السوق السعودي في الربع الحالي، تتطلع إلى مواصلة تقديمها قيمة استثنائية للعملاء وتحقيق نمو مستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

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