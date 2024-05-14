مجموعة موانئ دبي العالمية تتعاون مع شركة "إينرايد" لنشر أضخم الحلول ذاتية القيادة في نقل البضائع والتي تعمل بالطاقة الكهربائية

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عن شراكة جديدة مع شركة "إينرايد" لنقل البضائع، لتحويل عمليات تدفق الحاويات بين المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية داخل ميناء جبل علي عاشر أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم، ما سيعزز الكفاءة والاستدامة. وسيشمل التعاون نشر أكبر أسطول من حلول النقل ذاتية القيادة والتي تعمل بالكهرباء في الشرق الأوسط على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما سيعيد بدوره تشكيل مشهد نقل البضائع في المنطقة.

من المقرر أن تبدأ شركة "إينرايد" في تقديم خدماتها في نهاية عام 2024، وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق العمليات لدعم حوالي 1600 حركة مناولة يوميًا باستخدام اسطول مكون من 100 شاحنة كهربائية متصلة، والتي سيتم إدارتها من خلال نظام "إينرايد ساغا" وهو نظام تشغيل رقمي تابع لـشركة "إينرايد" حيث تم تصميم النظام لتحليل وتحسين كفاءة عمليات النقل الذاتي التي تعمل بالطاقة الكهربائية. ومن المقرر أيضًا نشر مخطط تجريبي ذاتي القيادة في عام 2025.

وعند الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة، ستسهم هذه الخدمة، من خلال مهامها اليومية، بالحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 14,600 طن سنوياً من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون وحوالي 158 طنًا سنوياً من أكاسيد النيتروجين الأكثر صلة بتلوث الهواء.

وفي هذا السياق قال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تؤكد "دي بي ورلد" من خلال شراكتها مع "إينرايد" على التزامها في تعزيز وتطوير التجارة لتكون أكثر ذكاءً وسرعةً واستدامة".

وأضاف بن دميثان: "لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في تطوير وتحديث محطاتنا في ميناء جبل علي لتعمل على الطاقة الكهربائية، ومن خلال الاستفادة من تقنيات وخدمات "إينرايد" المتطورة، يمكننا الارتقاء بمحطاتنا لمستويات أعلى. وستسهم هذه الشراكة في تحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، هذا إلى جانب آثارها الإيجابية في المساهمة بالحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات المحطات بشكل أكبر، وبالتالي تعزيز ريادة الممارسات المستدامة لقطاع الخدمات اللوجستية".

وقال روبرت فالك الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إينرايد: "نعمل من خلال هذه الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على قيادة التحول في قطاع نقل البضائع في الشرق الأوسط، ونؤكد تعاوننا والتزامنا المشترك بتعزيز الاستدامة والابتكار، ودمج خبراتنا في مجال النقل باستخدام التكنولوجيا الرقمية والكهربائية والقيادة الذاتية مع الريادة العالمية لـ"دي بي ورلد" في الخدمات اللوجستية".

وأضاف "نهدف من خلال إعادة رسم ملامح قطاع نقل الحاويات في ميناء جبل علي، إلى وضع معيار جديد للممارسات اللوجستية المستدامة، والحد بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية. حيث يعمل هذا التعاون على دمج القيم والرؤية المستقبلية مع العمل الجاد، ما يمهد الطريق أمام المستقبل مستدام وخالي من الانبعاثات الكربونية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تعد جزءاً من تعاون "إينرايد" مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، لتسريع التحول في المنطقة نحو الشحن المستدام، حيث سيتم نشر منظومة عمل "أينرايد"، بما في ذلك المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، والبنية التحتية للشحن والتكنولوجيا التحويلية ضمن شبكة "فالكون رايز"، ما يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في الشحن.

صُنف ميناء جبل علي مؤخرًا في المرتبة العاشرة كأكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم من قبل شركة Alphaliner، حيث تعد مصدر رائد للبيانات والتحليلات والرؤى حول صناعة الشحن البحري العالمية، وذلك استنادًا إلى إجمالي عدد الحاويات المتداولة في عام 2023.

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