انطلاق فعاليات معرض المطارات الأضخم في العالم بدبي بمشاركة 150 عارضاً من 20 دولة و6000 متخصص في قطاع الطيران

المصدر: البيان

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انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي أعمال النسخة الـ 23 من معرض المطارات، والمستمر حتى 16 مايو بمشاركة أكثر من 150 عارض من 20 دولة، بالإضافة لـ 6,000 متخصص في قطاع الطيران.

و«معرض المطارات» الحدث السنوي الأضخم المتخصص بصناعة المطارات في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى 16 مايو 2024، أربع فعاليات مصاحبة - منتدى مراقبة الحركة الجوية، وأمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية ومؤتمر المرأة في الطيران فرع الشرق الأوسط.

ويشارك في المعرض أكثر من 150 عارضًا من أكثر من 20 دولة، وسيضم 4 أجنحة دولية وأكثر من 120 مشترٍ من أكثر من 35 دولة. وتنظم المعرض شركة RX، ومقرها لندن، وستشهد منصة الأعمال 6000 صانع قرار ومختص.

ويتوقع مجلس المطارات الدولي وهو هيئة يعمل أعضاؤها في 1925 مطاراً في 171 دولة بما في ذلك مطار دبي الدولي، المطار الأول في العالم للمسافرين الدوليين- أن يكون عام 2024 «معلماً لانتعاش حركة الركاب العالمية»، حيث ستصل حركة المسافرين إلى 9.4 مليارات مسافر، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 9.2 مليارات مسافر تم التعامل معهم في 2019.

فيما يتوقع أن تنمو حركة المسافرين الدوليين إلى 4.4 مليارات مسافر دولي في 2026. ومن المتوقع أيضاً أن تنمو حركة الرحلات الجوية إلى 111.6 مليون رحلة بحلول عام 2026. وأن تشهد المطارات في جميع أنحاء العالم 153.8 مليون رحلة جوية بحلول عام 2041.

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