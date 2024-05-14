3.33 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصل زخم التعاملات في سوق العقارات في دبي وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.33 مليارات درهم تمت عبر 1417 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1234 مبايعة بقيمة 2.77 مليار درهم، منها 56 مبايعة لأراضٍ، و1139 مبايعة لوحدات سكنية و39 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة ميدان ون المبايعات من حيث القيمة بإجمالي 384 مليون درهم عبر 387 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 357 مليون درهم نتجت عن 123 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ 149 مليون درهم عبر 4 صفقات.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 253 مليون درهم تمت عبر 143 معاملة، منها 34 رهناً لأراض، و85 رهناً لوحدات سكنية، و24 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 40 هبة بقيمة 316 مليون درهم.

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