«السنابل الذهبية» تطور منشأة إنتاجية جديدة في «كيزاد» لدعم الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أمس، توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع مؤسسة القمح والسنابل الذهبية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لتطوير منشأة لتصنيع المخبوزات والحلويات في كيزاد.

وسيتم تطوير المنشأة الجديدة على مساحة 26 ألف متر مربع في منطقة ايكاد 3 (كيزاد مصفح) بقدرات إنتاجية هائلة لتلبية الطلب في السوق الإماراتية. وقال محمد الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: «تقود مجموعة كيزاد الدور الذي تلعبه إمارة أبوظبي في مسيرة دولة الإمارات نحو صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي. وستعزز منشأة السنابل الذهبية دور كيزاد كمحرك رئيسي للتنمية في أبوظبي ودعم جهود الأمن الغذائي في البلاد».

وقال مصطفى الحسيني، المدير العام لمؤسسة القمح والسنابل الذهبية: «يشهد قطاع الأغذية في أبوظبي تطورات كبيرة، مدفوعاً بالمبادرات الاستراتيجية التي تقودها مجموعة كيزاد. ويعتبر قطاعا الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في كيزاد من أهم ركائز الأمن الغذائي في البلاد. تضطلع مجموعة كيزاد بدور بارز في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأغذية والتكنولوجيا الزراعية في الشرق الأوسط واستدامة الأمن الغذائي في الإمارات».

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