«مبادلة للطاقة» تعلن عن اكتشاف ضخم للغاز للمرة الثانية في إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت، أمس، شركة مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية ومقرّها أبوظبي، والمشغل لعقد الإنتاج المشترك «جنوب أندامان»، عن اكتشاف ضخم آخر للغاز في البئر الاستكشافية «تانكولو - 1» الذي تم حفرها على بعد 65 كيلومتراً تقريباً من شاطئ شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية.

ويعتبر هذا الاكتشاف الثاني في المياه العميقة والتي تقوم الشركة بتشغيله، حيث تم حفر «تانكولو - 1» على عمق 3,400 متر في عمق مياه وصل إلى 1,200 متر. وتحقق هذا الإنجاز بعد أشهر قليلة من الاكتشاف الضخم في بئر «لاياران - 1» الواقع أيضاً في جنوب أندامان.

وكشفت عملية الحفر لبئر «تانكولو - 1» عن عمود غاز يبلغ سمكه 80 متراً في مكمن من الحجر الرملي ذي جودة عالية، حيث تم جمع البيانات والعينات الصخرية، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية وتحليل بيانات الضغط وأخذ عينات السوائل.

ومن خلال استخدام تصميم مبتكر لاختبار تدفق البئر، تم تحقيق تدفّق ناجح للغاز بجودة ممتازة بما يزيد على 47 مليون قدم مكعبة يومياً، و1,300 برميل من المكثفات. ومع أن الاختبار كان مقيداً بأدوات الاختبار المتاحة، تشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للبئر تتراوح بين 80 - 100 مليون قدم مكعبة يومياً، وما يزيد على 2,000 برميل من المكثفات.

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