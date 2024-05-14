معرض المطارات ينطلق اليوم في أكبر دوراته بمشاركة 150 عارضاً

المصدر: دبي- البيان

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ينطلق اليوم «معرض المطارات» الحدث السنوي الأضخم المتخصص بصناعة المطارات في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، في نسخته الثالثة والعشرين بمركز دبي التجاري العالمي. ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى 16 مايو 2024، أربع فعاليات مصاحبة - منتدى مراقبة الحركة الجوية، وأمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية ومؤتمر المرأة في الطيران فرع الشرق الأوسط.

ويشارك في المعرض أكثر من 150 عارضًا من أكثر من 20 دولة، وسيضم 4 أجنحة دولية وأكثر من 120 مشترٍ من أكثر من 35 دولة. وتنظم المعرض شركة RX، ومقرها لندن، وستشهد منصة الأعمال 6000 صانع قرار ومختص.

ويتوقع مجلس المطارات الدولي وهو هيئة يعمل أعضاؤها في 1925 مطاراً في 171 دولة بما في ذلك مطار دبي الدولي، المطار الأول في العالم للمسافرين الدوليين- أن يكون عام 2024 «معلماً لانتعاش حركة الركاب العالمية»، حيث ستصل حركة المسافرين إلى 9.4 مليارات مسافر، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 9.2 مليارات مسافر تم التعامل معهم في 2019.

فيما يتوقع أن تنمو حركة المسافرين الدوليين إلى 4.4 مليارات مسافر دولي في 2026. ومن المتوقع أيضاً أن تنمو حركة الرحلات الجوية إلى 111.6 مليون رحلة بحلول عام 2026. وأن تشهد المطارات في جميع أنحاء العالم 153.8 مليون رحلة جوية بحلول عام 2041.

«إقامة دبي»

وتشارك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في المعرض، وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه المشاركة تعتبر فرصةً متميزة لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة والمختصين في صناعة السفر والطيران، والاطلاع على أحدث التطورات والممارسات الناجحة في هذا المجال، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة مطارات دبي على الصعيدين الإقليمي والعالمي كمركز رئيسي للتواصل الجوي إقليمياً وعالمياً، مشدداً على أن جهود الإدارة العامة في هذا المعرض ليست لعرض الخدمات فحسب، بل للتعبير عن التزامها الراسخ بالتطور والابتكار في قطاع السفر والسياحة، وتكريس المكانة العالمية التي تشغلها دبي كواحدةٍ من أبرز الوجهات العالمية المفضلة للسياحة والأعمال والعيش.

وأضاف أنَّ إقامة دبي ستستعرض خلال الحدث حُزمةً من خدماتها النوعية، علاوةً على أن المشاركة تأتي بهدف مواصلة التواصل المباشر مع المتعاملين، وإطلاعهم على جهود إقامة دبي ومساعيها نحو تسهيل إجراءات معاملاتهم، وتسريع وتيرة وجودة الأداء في العمل، بما يلبي طموحاتهم، لافتاً إلى أن معرض الطيران يعتبر منصّةً مواتية للمتعاملين والمعنيين بقطاع النقل الجوي للاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات.

ومن بين الخدمات التي سيتم استعراضها مركز القيادة والتحكم الذكي، ومجتمع متعاملي إقامة دبي، والبوابة الذكية، والإقامة الذهبية، ومنصة 04 الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها، ومنصة جوازات الأطفال، هذه المنصة التي انفردت فيها إقامة دبي وأتاحت من خلالها للأطفال تجربة سفرٍ غير مسبوقة.

ويعتبر مركز القيادة والتحكم الذكي مشروعاً استباقياً يهدف إلى توفير الدعم من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة في جميع المنافذ والقطاعات التابعة لإقامة دبي، إضافة إلى اتخاذ قرارات مناسبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

هيئة دبي للطيران المدني

من جانبها، أنهت هيئة دبي للطيران المدني استعداداتها للمشاركة في المعرض. وقال محمد لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: «تعتبر دورة هذا العام من معرض المطارات في دبي استثنائية لتزامنها مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي الأكبر في العالم بتكلفة 128 مليار درهم والبدء الفوري بتشييد المبنى بطاقة استيعابية نهائية تصل لـ 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي».

وأضاف: «وبصفتنا الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران المدني في دبي، نلتزم باستمرار في إضافة وترسيخ مجالات مختلفة في هذا القطاع، انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة بضمان أداء أمن وسلامة الطيران المدني، وتعزيز الاستدامة من خلال خفض الأثر البيئي للطيران وتبني نهج استدامة الإجراءات ومرونتها وتقديم الحلول المبتكرة ومبادرات استشراف المستقبل.

لذا فإنّ مشاركتنا في معرض المطارات تمثّل فرصة للتواصل عن قرب مع الهيئات الدولية والإقليمية في قطاع الطيران المدني من مختلف دول العالم، وتحقيق الريادة في خلق الفرص المبتكرة للحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران المدني».

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