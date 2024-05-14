جمارك دبي تحصل على شهادة «آيزو استمرارية الأعمال 22301:2019»

المصدر: دبي- البيان

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حصلت دائرة جمارك دبي على شهادة استمرارية الأعمال بموجب (معايير الآيزو 22301:2019)، وذلك وفقاً لما وفرته الدائرة من آلية للتحسين المستمر للمرونة المؤسسية، لضمان استمرار تقديم الأعمال والخدمات بكفاءة عالية وتحقيق الاستجابة السريعة لمواجهة حالات التعطل للأعمال في وقت الأزمات والطوارئ، والحد من الأثر السلبي للأزمات لأدنى مستوى.

تسلم الشهادة راشد الشارد مدير تنفيذي قطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي من المهندس نزار بشايرة الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو، وذلك في مقر الدائرة الرئيسي في ميناء راشد.

من جانبها، أكدت سميرة عبد الرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي تطبيق جمارك دبي أهداف المواصفة المبنية على تحقيق استمرارية تقديم الخدمات الجمركية بفاعلية وكفاءة، وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى انقطاع الخدمات، مع وضع خطط العمل الفعّالة للاستجابة واستعادة الخدمات بالسرعة الممكنة في حالات الانقطاع التي لا يمكن تجنّبها.

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