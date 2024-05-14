«الأوراق المالية» تحصل على «آيزو» لإدارة الشراكة

المصدر: دبي - البيان

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حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة مطابقة معيار الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» (44001:2017) لإدارة العلاقة مع الشركاء، وذلك في إطار حرصها على تطوير جودة خدماتها المؤسسية وتحديث معايير الأداء من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز علاقات الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومختلف قطاعات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «يأتي الحصول على هذه الشهادة كإنجاز يضاف إلى رصيد إنجازات الهيئة، يعكس التزامها المستمر بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز لتعزيز الثقة مع كل الشركاء الاستراتيجيين، وبناء علاقات قوية ومستدامة وتبادل المعارف والمهارات والموارد لتحقيق الأهداف المتبادلة وتوفير مستويات جديدة من القيمة المضافة تخدم رؤية وأهداف الهيئة وشركائها بكفاءة وفاعلية وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الوصول بدولة الإمارات إلى العالمية».

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