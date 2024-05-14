1800 ترخيص تجارة إلكترونية في الإمارات منذ مطلع 2024

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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شهدت بيئة الأعمال المحلية إصدار 1800 ترخيص جديد للتجارة الإلكترونية خلال الفترة منذ مطلع العام الجاري 2024 ليرتفع عدد تراخيص المتاجرة الالكترونية المسجلة بالإمارات لنحو 11900 تاجر ومنصة مرخصون طبقاً لبيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني أمس شمل الترخيص 12 نشاطاً أساسياً للسلع والخدمات المقدمة المتنوعة للمستهلكين بمختلف أسواق الدولة.

تجارة متنوعة

وكشفت المؤشرات عن تركز الحصة الأكبر من تراخيص تجار الأونلاين على التجارة المتنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفيسبوك حيث ارتفع العدد التراكمي للتراخيص المسجلة في الدولة من 4875 نهاية 2023 إلى 5288 مرخصاً تلاه المرخصين للتجارة بشكل عام عبر المواقع الإلكترونية مرتفعة من 2928 مرخصاً إلى 3435 مرخصاً مع نهاية مارس الماضي.

في المقابل تنوعت التراخيص ارتباطاً بنوعية السلع حيث بلغ عدد المرخص لهم في المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية حيث ارتفعت من 2015 مرخصاً إلى 2894 مرخصاً، بينما سجل 84 ترخيصاً في المتاجرة إلكترونياً في الملبوسات والهدايا ثم بيع الأجهزة المنزلية والشخصية بعدد 64 مرخصاً.

ووصل عدد تجار الأونلاين في السلع الغذائية 35 مرخصا وعدد المرخصين في بيع المعدات والأجهزة إلكترونياً 22مرخصاً والمتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر 21 ترخيصاً والمطبوعات 13 ترخيصاً وفي بيع الذهب والمجوهرات 10 تراخيص بينما سجل عدد تجار الأونلاين في بيع تذاكر المنافسات الرياضية 8 تراخيص والمركبات ووسائل النقل 4 تراخيص.

توزيع جغرافي

ووفق التوزيع الجغرافي التراكمي لرخص «الأون لاين» الصادرة في الدولة تركزت حصة 71% منها في إمارة أبوظبي بإجمالي قارب 8400 ترخيص حيث استقطبت 5176 ترخيصاً لتجار وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب 3185 ترخيصاً للتجارة المتنوعة عبر المواقع الالكترونية فيما تنوعت التراخيص المتبقية بين عدد من أنشطة المتاجرة الالكترونية مثل الأجهزة المتنوعة والمجوهرات والأجهزة المنزلية وغيرها.

وجاءت إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بنهاية الربع الأول من حيث تركز تراخيص المتاجرة الالكترونية التراكمي في الدولة حيث اختصت بحصة بلغت 3100 ترخيص الحصة الأكبر منها في تجارة الأونلاين في المنتجات والخدمات الإلكترونية بحوالي 1932 ترخيصاً بينما احتضنت دبي 102 ترخيص للمتاجرة الإلكترونية حيث تركزت التراخيص في قطاعات بيع المطبوعات والمعدات والأجهزة المنزلية والمجوهرات والأغذية وخدمات السفر والمركبات.

وتوزعت بقية التراخيص بين الدوائر والمناطق الحرة في كل من إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين تصدرتها رخص المتاجرة الالكترونية في بيع الأجهزة الإلكترونية إلى جانب المتاجرة المتنوعة عبر وسائل التواصل أو مواقع البيع الإلكترونية.

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