مطار زايد الدولي يستقبل وفداً صينياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل مطار زايد الدولي أمس وفداً صينياً في إطار فعالية إطلاق مبادرة «نلتقي في شنغهاي»، وهي تجربة تفاعلية تقام حتى 20 مايو الجاري، لتشجيع المسافرين على السفر في رحلة شيقة إلى قلب شنغهاي، المدينة العالمية ذات الثقافة الفريدة والحضارة العريقة.

وقد حضر فعالية إطلاق مبادرة «نلتقي في شنغهاي» النائب العام لإدارة بلدية شنغهاي للثقافة والسياحة والرئيس التنفيذي لهيئة مطار شنغهاي ووفد رفيع المستوى من المركز الثقافي الصيني، وتؤكد الزيارة العلاقات الاقتصادية والثقافية القوية بين أبوظبي وشنغهاي والجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز فرص التبادل السياحي والتجاري.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدبة الرئيسة التنفيذية لمطارات أبوظبي: «يسرنا أن نستضيف الفعالية في مطار زايد الدولي، والتي تأتي تأكيداً على التزامنا الراسخ الارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطارنا وتمكينهم من الاستفادة من المرافق والخدمات كافة التي نقدّمها، وتُعدّ هذه الفعالية الممتعة والتفاعلية جسراً ثقافياً بين أبوظبي وشنغهاي».

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