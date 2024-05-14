غرفة تجارة رأس الخيمة تستضيف وفداً اقتصادياً صينياً لبحث فرص الاستثمار

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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استقبل محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، وفداً من جمهورية الصين يزور الدولة حالياً، يترأسه شن سن رونق رئيس مجلس الأعمال الصيني في دولة الإمارات، ويرافقه زو ليان مستشار المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي في سفارة جمهورية الصين بالدولة، إضافة إلى أكثر من 30 مديراً ورئيساً تنفيذياً لكبرى الشركات الصينية. وتم بحث فرص الاستثمار.

حضر اللقاء المدير العام للغرفة بالوكالة محمد السبب ومسؤولو الغرفة، وممثلو منطقة رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وموانئ رأس الخيمة، وشركة ستيفن روك التي تعد من كبرى شركات المحاجر العالمية، وبنك رأس الخيمة.

وأشاد محمد النعيمي رئيس الغرفة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة القائمة بين الإمارات وجمهورية الصين بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادات لتنميتها.

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