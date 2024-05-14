إنجاز 36 % من أعمال بناء «عزيزي فيستا»

المصدر: دبي - البيان

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أكّدت عزيزي للتطوير العقاري، إنجاز 36% من أعمال البناء في مشروع «عزيزي فيستا» في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق السكنية تميزاً في دبي، ومن المقرر اكتمال المشروع خلال الربع الرابع من عام 2024.

وقد شارفت أعمال الهيكل على الاكتمال مع تحقيق ما نسبته 94% منها، في حين وصلت أعمال الطابوق إلى 55%، و17% في أعمال التكسية الداخليّة، بالإضافة إلى 8% في أعمال التدفئة والتكييف والتهوية، و7% في التمديدات الكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، و9% في التشطيبات الإجماليّة.

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