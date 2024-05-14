«بن غاطي للتطوير» تستحوذ على منشأة لتصنيع الحديد بدبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بن غاطي للتطوير استحواذها على إحدى شركات التطوير العقاري لصناعة الحديد في دبي. وسيتم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات، بحيث يكون مركزًا رئيسيًا لفريق بن غاطي الداخلي المتخصص من المصممين والمهندسين المعماريين وخبراء التصنيع. ومن المتوقع أن يتم تصنيع هياكل تصميم الواجهات في المعمل.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: «يؤكد استحواذنا على المنشأة وتطويرها حرصنا المستمر على أعلى المعايير والتميز».

وحصلت بن غاطي على هذا الاستثمار من خلال التدفقات النقدية الخاصة بها، ما يعكس المكانة المالية القوية للشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز