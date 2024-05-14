مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» للربع الأول بزيادة 26 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «شركة أدنوك للحفر» تحقيق نتائج قياسية في الإيرادات والأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.

وتفوقت الشركة على توقعات السوق للمرة الثالثة على التوالي، حيث حققت زيادة في الإيرادات تصل إلى 3.25 مليارات درهم، بنسبة زيادة 24 % على أساس سنوي. وحققت إيرادات قطاعي الحفارات البحرية وخدمات حقول النفط الريادة في نمو العائدات بنسب زيادة 51 % و16 % على التوالي على أساس سنوي. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مدفوعة بأداء تشغيلي قوي، مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي إلى 49 %. وبلغ صافي الربح لهذا الربع مليار درهم، بزيادة 26 % على أساس سنوي.

وقال عبدالرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يبرهن أداء الشركة القوي في الربع الأول على دخولنا عصراً جديداً من التميز، نزداد فيه قوة إلى قوتنا، محققين أفضل النتائج التي تلبي توقعات السوق وعملائنا ومساهمينا وتفوقها». وأشار إلى أن مسار الشركة التصاعدي وقدرتها على توليد تدفقات نقدية كبيرة مستقبلاً، شجعت مجلس الإدارة على التوصية بسياسة توزيع أرباح تصاعدية محسنة لتعزيز عوائد المساهمين.

وأشار الصيعري إلى تبني الشركة لاستراتيجية متعددة الأوجه تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة «أدنوك» في مجالي الطاقة الإنتاجية التقليدية وغير التقليدية لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ستؤدي إلى إحداث تحول كبير في مجال الحفر، ابتداءً من سنة 2024 فصاعداً. ونوه إلى أن إرساء عقد قيمته 6.24 مليارات درهم على الشركة للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في الإمارات عبر شركة «تيرنويل» التابعة لها يمثل فرصة تحول كبيرة، حيث إن استكشاف مصادر دولة الإمارات الضخمة من الطاقة غير التقليدية يتطلب حفر وتهيئة آلاف الآبار ونحن على أهبة الاستعداد لذلك.

وبالنسبة لخدمات الحفر البرية بلغت إيرادات الربع الأول 1.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 16 % على أساس سنوي. وبلغت إيرادات خدمات الحفر البحرية 1.02 مليار درهم بزيادة 51 % مقارنة بإيرادات الفترة نفسها لسنة 2023.

وبلغت إيرادات خدمات حقول النفط لهذا الربع 525 مليون درهم، بزيادة 16 % على أساس سنوي مدفوعة بزيادة النشاط في سوائل الحفر والحفر الموجه. ومن المتوقع أن يرتفع الحجم الإجمالي لنشاط هذا القطاع على مدار العام وفقاً للخطط المرحلية بسبب زيادة أنشطة الحفر المتكامل والتوسع في استخدام تقنيات استكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية.

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