«اللولو» تواصل التوسع بافتتاح المتجر الـ30 في سلطنة عمان

المصدر: مسقط - البيان

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افتتحت مجموعة اللولو، في سياق خطة التوسع الكبرى التي تنتهجها وتعزيزاً لتواجدها في سلطنة عمان، أحدث متاجرها في السلطنة. وافتتح الشيخ فيصل عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان المتجر الجديد، وهو المتجر رقم 30 في عمان في منطقة الأنصب، بحضور العميد جمال الطائي، والعميد علي الفلاحي من شرطة عُمان السلطانية، ويوسف موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة تزيد على 150 ألف قدم مربعة، وتوفر وجهة التسوق الأحدث تجربة تسوق غنية للمواطنين والمقيمين في منطقة الأنصب والمناطق المحيطة بها، كما يوفر المتجر مجموعة مختارة من العلامات التجارية التي تشمل البنوك، ومحلات الصرافة، وأجهزة الصراف الآلي، والمقاهي والمطاعم، ومركز اللياقة البدنية، والصيدلة، ومحلات العطور، ومركز فونتازمو الترفيهي للأطفال، وغيرها من المرافق مما يجعلها وجهة تسوق وترفيه متكاملة.

وقال يوسف موسليام: «يسر مجموعة اللولو أن تضيف معلماً آخر إلى المشهد العُماني، مضيفاً أن مجموعة اللولو ملتزمة بتوفير المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية. وفي الوقت الحالي، نوظف أكثر من 3000 مواطن عماني في جميع متاجر السوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد في وظائف مختلفة، نصفهم تقريباً من النساء وتم منح 300 مواطن آخر فرص عمل بدوام جزئي. هدفنا هو تشجيع المزيد من الشباب للعمل لدينا وبالتالي ضمان مشاركة اقتصادية أكبر».

وكجزء من خطتنا التوسعية في السلطنة، سنفتتح أربعة متاجر هايبرماركت جديدة أخرى خلال عامين، هذا الأمر سيضيف المزيد من فرص العمل للشباب. وبصرف النظر عن هذا، سيتم أيضاً إنشاء مرفق متطور لتجهيز الفواكه والخضروات في مدينة خزائن الاقتصادية القادمة بحلول العام المقبل. حضر الافتتاح أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي في لولو عمان، أنانث إيه في، مدير لولو عمان، شبير كيه إيه، المدير الإقليمي في لولو عمان ومسؤولون آخرون.

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