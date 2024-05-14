الإمارات تشارك في قمة «المواهب العالمية الأولى » بهونغ كونغ

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت وزارة الاقتصاد في قمة «المواهب العالمية الأولى 2024»، التي عُقدت في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض في وان تشاي، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة لدولة الإمارات من كريس صن، وزير العمل والرعاية الاجتماعية في هونغ كونغ.

وقدمت الوزارة ورقة عمل بعنوان «إطلاق العنان للنجاح: أفضل الممارسات في سياسات جذب المواهب والاحتفاظ بها في دولة الإمارات»، استعرضت عبرها جهود الدولة وتجربتها الريادية في تهيئة بيئة تنافسية لاستقطاب واستبقاء المواهب وأصحاب العقول اللامعة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وكذلك السياسات التي تبنتها لجذب المواهب والاحتفاظ بها.

وسلطت فاطمة الهاجري، مديرة إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد، الضوء على أبرز ملامح «الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب».

وأشارت الهاجري إلى أن لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية نجحت في تنفيذ أكثر من 90 % من المبادرات والمشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية، ومن أبرزها المبادرات المرتبطة بمنظومة الإقامات بشكل عام والإقامة الذهبية والخضراء بشكل خاص، إضافة إلى استحداث تشريعات جديدة تسهم في جذب واستبقاء المواهب، وكذلك المشروعات والبرامج التي تستهدف جذب واستبقاء الطلبة الموهوبين، وذلك في ثلاث سنوات من العمل المتواصل.

وعلى هامش المشاركة، عقدت فاطمة الهاجري اجتماعاً مع كريس صن، وزير العمل والرعاية الاجتماعية في هونغ كونغ، وأنتوني لاو رئيس مؤسسة Hong Kong Talent Engage.

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