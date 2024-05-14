أبوظبي الإسلامي يوسع حضوره في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن مبادراته الاستراتيجية للتوسع الجغرافي في تقديم الخدمات المصرفية للأعمال عبر كامل أنحاء دولة الإمارات. ويسعى قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى توسيع نطاق حضوره ليشمل أبرز منظومات الأعمال، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامه بتعزيز مسار نموها ونجاحها.

وستشمل هذه المبادرات التوسعية تعاوناً استراتيجياً مع عدد من الشركاء الرئيسيين المختصين في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بغرض التواجد فيها والاستفادة من شبكتها الواسعة التي تغطي أبرز المواقع الرئيسية في دولة الإمارات لتقديم خدمة أفضل لتلك الشركات.

ويستعد قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في المصرف والذي يدير حالياً 9 مراكز أعمال متخصصة في أبوظبي والعين والشارقة ودبي، لتحقيق المزيد من النمو والتوسع، حيث يقدم نموذجاً يناسب مختلف احتياجات المتعاملين، مما يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات مصرفية رقمية في منتهى السهولة.

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