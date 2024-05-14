«الصكوك الوطنية» تصنع 3770 مليونيراً منذ انطلاقها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، تحقيقها إنجازاً مهماً في تعزيز الرخاء المالي بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. فمن خلال الادخار مع الصكوك الوطنية، تمكن 292 عميلاً من الحصول على لقب مليونير في الربع الأول من عام 2024، ليرتفع إلى 3770 مليونيراً العدد الإجمالي منذ انطلاق الصكوك الوطنية.

ويُظهر حاملو الصكوك ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و25 عاماً انضباطاً مالياً ملحوظاً، ليصبحوا الأسرع في جمع مليون درهم خلال مدة قدرها 3.5 سنوات في المتوسط فقط، مقارنة بالمتوسط الإجمالي البالغ 4.2 سنوات. ويواصل 34 % من هذه الفئة السكانية التعامل مع الصكوك الوطنية، كوسيلة تساعدهم على تعزيز أمنهم المالي.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: بالإضافة إلى تعزيز الرخاء الفردي، تلتزم الصكوك الوطنية بإثراء المشهد الاقتصادي الأوسع في المنطقة، حيث تجاوزت المحفظة الاستثمارية للشركة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) حتى ديسمبر 2023، ما جعلها شريكاً مالياً يثق به مواطنو الإمارات والمقيمون فيها.

ومع عوائد الادخار التي وصلت إلى 5.84 % في عام 2023، تقدّم الصكوك الوطنية فوائد ملموسة، ويسهم ذلك بتعزيز سمعتها كخيار يمكن للمدخرين الاعتماد عليه.

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