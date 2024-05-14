«دريك آند سكل انترناشونال» تغلق بنجاح اكتتاب زيادة رأس المال

المصدر: دبي - البيان

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حققت عملية الاكتتاب على زيادة أسهم شركة «دريك آند سكل انترناشونال» التي انطلقت في 25 أبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو الجاري نجاحاً كبيراً، حيث كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق الـ 450 مليون درهم، وبذلك تكون الشركة تمكنت من تغطية 150 % من متطلبات رأس المال المستهدف.

وسيساهم ذلك في إتمام عملية إعادة الهيكلة، وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد في قطاع الإنشاءات مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية (MEP) بالإضافة إلى قطاع تقديم خدمات إلى منشآت الصرف الصحي ومياه الشرب ومعالجة المياه العادمة عبر «باسافانت» إحدى الشركات التابعة لـ«دريك أند سكل» وتفعيل شركة «دريك آند سكل للنفط والغاز» للتركيز على هذا القطاع وتوفير حلول لخطوط الأنابيب شاملة محطات إنتاج النفط والغاز، معتمدة من «مجموعة أدنوك» بهدف تنفيذ الأنشطة الكبرى.

وأثنى المهندس شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع» على الثقة التي أولاها مساهمو الشركة الذين أقبلوا على الاكتتاب في أسهمها، لتحقيق أهم المتطلبات الرئيسية لإتمام عملية إعادة الهيكلة والمتمثلة بزيادة رأس المال في فترة زمنية قياسية.

وسيصبح رأس المال الجديد للشركة بحدود 2.887 مليون درهم موزعة على 2.887 مليون سهم، وتم الاكتتاب في رأس المال الجديد على سعر إصدار 25 فلساً للسهم (بخصم 75 فلساً عن القيمة الاسمية)، وسيتم تسجيل الخصم كاحتياطي سالب بالميزانية. ومن المستهدف إعادة سهم الشركة إلى التداول بسوق دبي المالي في 20 مايو.

وقال: «الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، لكننا عازمون على استعادة المكانة التي تتمتع بها الشركة بقطاع الإنشاءات». وتنص خطة إعادة الهيكلة على شطب 90 % من مستحقات الدائنين الماليين والتجاريين وإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بعد 5 سنوات بقيمة الـ 10 % المتبقية من المستحقات.

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