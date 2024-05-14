277.3 مليون درهم صافي ربح «سالك» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة شركة «سالك» خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، أمس النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، حيث واصلت «سالك» تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال الربع الأول، مسجلة ارتفاعاً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة.

وسجلت إيرادات إجمالية قياسية للربع الأول بلغت 562 مليون درهم بزيادة قدرها 8.1 % على أساس سنوي، وهو أعلى عدد رحلات مولدة للإيرادات في الربع الأول منذ تأسيس الشركة.

وبلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 377 مليون درهم خلال الربع الأول 2024، بزيادة قدرها 8.4 % على أساس سنوي مقارنة مع 348 مليون درهم في العام السابق.

ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 67.1 % خلال الربع الأول مقارنة مع 66.8 % للربع الأول من 2023 و65.0 % للربع الرابع من 2023.

وحققت سالك نمواً في صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 10.7 % ليصل إلى 304.7 ملايين درهم. ومع تطبيق احتساب الضرائب للشركات البالغة 9 % حافظت سالك على تحقيق نمو بصافي أرباحها بعد خصم الضرائب بنسبة 0.7 % ليصل صافي الربح إلى 277.3 مليوناً.

وقال مطر الطاير: «شهدت «سالك» أداءً مميزاً فـي الربع الأول من عام 2024 لتواصل بذلك الزخم القوي الذي حققه أداؤها القياسي فـي عام 2023، مؤكداً أن النتائج المحققة فـي هذا الربع تعد دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي ثمرة مبادرات حكومة دبي فـي توسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين والسياح».

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «يسعدنا أن نستهل العام بهذا الأداء القوي الذي تجلى فـي ارتفاع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بأكثر من 8 % على أساس سنوي، مما يدعم طموحنا بأن نصبح شركة رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل.

وفي حين نواصل الازدهار فـي نشاطنا الأساسي فـي تحصيل رسوم التعرفة، نعمل في الوقت ذاته على تنويع أنشطتنا من خلال تنويع مصادر إيراداتنا.

وأضاف:شهد الربع الأول تقدماً استراتيجياً بعد الإعلان عن توسيع شبكة بوابات التعرفة المرورية بإضافة بوابتي تعرفة جديدتين فـي دبـــي سيتم تشغيلهما بنهاية نوفمبر القادم، بالإضافة إلـى إعلاننا فـي نهاية عام 2023 عن شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات بدون حواجز ويشكل كلا الإعلانين علامةً فارقة فـي مسيرة تطور أعمالنا، مما يساهم بترسيخ مكانة سالك في المستقبل.

وخلال الربع الأول، سجلت بوابة جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 49.0 % على أساس سنوي (باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة) بسبب الإغلاق المؤقت للجسر العائم وتحويل جزء من حركة المرور إلى جسر آل مكتوم.

وبالمثل شهد جسر القرهود زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 9.1 % على أساس سنوي (باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة). وباستثناء جسري آل مكتوم والقرهود، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الأول بنسبة 5.3 % على أساس سنوي.

وبقي النمو قوياً في العديد من بوابات التعرفة المرورية خلال الربع الأول، حيث شهدت بوابة جبل علي نمواً مزدوج الأرقام (أكثر من 12 %) بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما فيها نفق المطار والممزر شمال (أكثر من 8 %).

نمو حسابات العملاء النشطة

وارتفع عدد الحسابات النشطة بنسبة 16.5 % على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.5 مليون حساب مقارنةً بحوالي 2.1 مليون حساب في الربع الأول من عام 2023، هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات«سالك» إلى نحو 242,000 بطاقة في الربع الأول بزيادة بلغت 13 % على أساس سنوي.

علاوةً على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الأول بنسبة 9.2 % على أساس سنوي، مما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية.

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