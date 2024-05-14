سوق دبي يعاود الصعود في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد مؤشر سوق دبي المالي صعوده في تداولات أمس، خلال أولى جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.01 % أو ما يعادل 0.24 نقطة، مسجلاً مستوى 4173.28 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعات العقارات والاتصالات والصناعة.

وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 10.3 % ليغلق عند 1.5 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ62.8 مليون درهم، تعادل 18 % من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 349.25 مليون درهم، تلاه «سبينس» بـ39.7 مليون درهم ليغلق عند 1.55 درهم.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم أرامكس 3.6 %، وتاكسي دبي 1.75 %، وأمان 1.5 %، وإعمار العقارية 1.5 %.

وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنحو 4.9 ملايين سهم بسعر 7.32 دراهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 35.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» لمستوى 9093.17 نقطة، مرتفعاً بـ0.03 % ليربح السوق أكثر من ملياري درهم في جلسة أمس.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في السوق مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 192.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 86.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 66.35 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الواحة كابيتال 6.45 %، وبنك الشارقة 4.8 %، وأدنوك للحفر 4.3 %، وملتيبلاي 2.6 %.

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