«الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» تؤسس أول صندوق عام بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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عززت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، التزامها بتحقيق مساعي دولة الإمارات لتطوير قطاع إدارة الأصول في الدولة، من خلال تأسيس أول صندوق عام لها في مركز دبي المالي العالمي تحت اسم FundStar (OEIC) PLC.

وباعتبارها كياناً خاضعاً لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية قامت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بتأسيس FundStar كصندوق أساسي يستضيف عدداً من الصناديق المغذية «فيدر فاندس» والصناديق الرئيسية عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية، بما في ذلك فئات الأسهم والدخل الثابت، إضافة إلى استراتيجيات الأصول المتعددة بالشكلين التقليدي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ونظراً لكونه صندوقاً مرخصاً، سيتم الترويج لأسهم FundStar من خلال طرح عام للمستثمرين الأفراد المحليين في دولة الإمارات، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة بين 3 جهات تنظيمية وهي هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الخدمات المالية وسلطة دبي للخدمات المالية.

ومن خلال الاستثمار في صناديق FundStar الفرعية، سيتمكن المستثمرون من الوصول إلى المحافظ المدارة بشكل احترافي عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية.

كما ستوفر الصناديق الفرعية المغذية ضمن FundStar للمستثمرين الأفراد فرصة الوصول إلى الصناديق الأجنبية الموجودة في ولايات قضائية معروفة وشديدة التنظيم مثل لوكسمبورغ. وسيستفيد المستثمرون من مبالغ استثمارية منخفضة تبلغ 1000 دولار/1000 درهم، بالإضافة إلى السيولة اليومية، وتوليد الدخل على أساس ربع سنوي.

قال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «تفخر الشركة بإنشاء صندوق عام يتوافق مع اللوائح السائدة، ويرسخ العلاقة مع عملائنا من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الصناديق المدارة بشكل احترافي والموجودة في ولايات قضائية معروفة وشديدة التنظيم».

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: « FundStar منصة محلية تستفيد من قدراتنا الإقليمية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتقديم أفضل الحلول للمستثمر الإقليمي مع تجسيد التزامنا بدعم الاحتياجات المتنامية للأسواق المالية بالمنطقة».

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