«أمازون»: مسار تقدمي سريع للقطاع الرقمي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني أحدث بحث حول التغييرات التي من شأنها أن تسهم في صياغة قطاع المدفوعات بالمنطقة. ويحدد التقرير الذي يحمل عنوان «التوجّهات الرائدة في المدفوعات الرقمية: قيادة اقتصاد الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أبرز التوجّهات السائدة ويلقي الضوء على أهميتها بالنسبة إلى الشركات التي تسعى إلى خدمة عملائها بشكل أفضل وزيادة إيراداتها.

ويستند هذا التقرير، إلى دراسة بحثية أجرتها شركة ديفيز هيكمان برعاية من أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني بهدف مساعدة التجار والمهتمين بالمدفوعات الرقمية على اكتساب المعرفة في هذا المجال.

وقال بيتر جورج، المدير الإداري لشركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشهد القطاع الرقمي في المنطقة مساراً تقدمياً سريعاً. ويتضمّن هذا التقرير أهمّ التوجّهات والنتائج التي تمّ التوصّل إليها والتي تتشاركها مجموعة من أبرز القادة الملهمين في القطاع اليوم لمساعدة التجار على النجاح في تعزيز تجارب عملائهم وتحقيق نمو مستدام في أعمالهم».

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق ديناميكية وسرعة في النموّ على مستوى العالم، حيث يجري فيها تنفيذ استراتيجيات ورؤى حكومية طموحة مثل ورؤية «نحن الإمارات 2031». وعلى غرار المناطق الأخرى، يجري العملاء بمنطقة الشرق الأوسط المزيد من المدفوعات الرقمية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز