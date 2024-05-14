«غلفتينر» تسهم في تعزيز النمو بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «غلفتينر»، أن محطة حاويات خورفكان تشهد نمواً في أحجام المناولة وزيادة في الطاقة الاستيعابية وتوسّعاً في عروض الخدمات، ما يبرز ارتفاعاً في العمليات ورسو سفن الحاويات في الميناء الذي تديره، حيث تسهم توسعات الشركة والتحسينات التشغيلية في تعزيز الرخاء وجودة الحياة للمجتمع المحلي وتنمية مناخ الأعمال فيه.

وتشرع «غلفتينر» في رحلة تحويلية في خورفكان لتعزيز مكانتها ميسّراً تجارياً رئيساً في قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية العالمية، ولدعم التنمية الاجتماعية مع التركيز بشكل كبير على توليد فوائد اقتصادية ملموسة لمجتمع خورفكان النابض بالحياة، تماشياً مع خطة التنمية الاجتماعية الأشمل والطموح في الشارقة.

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