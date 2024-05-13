266 مليون درهم صافي أرباح العربية للطيران في الربع الأول

المصدر: وام

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سجلت العربية للطيران أرباحاً صافية بلغت 266 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبلغت إيراداتها 1.54 مليار درهم خلال ذات الفترة بارتفاع نسبته 8% مقارنة بإيرادات الربع الاول من العام الماضي .

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 4.4 مليون مسافر في الربع الأول عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية بارتفاع نسبته 13% مقارنةً بـ 3.9 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي بينما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 بنسبة 85%.

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران" أن النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تعكس التزامها الثابت بالتميز التشغيلي ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء.

وقال إنه بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي والتأثير الموسمي على أعمالنا وارتفاع أسعار الوقود إلى جانب تقلبات العملات وتحديات سلسلة التوريد فإن تركيزنا على زيادة الربحية والحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية قد مكننا من تقديم نتاج مالية وتشغيلية قوية للربع الاول من هذا العام، مبديا ثقته من القدرة على تجاوز تحديات الأسواق الحالية والاستفادة من الفرص الجديدة، مع ضمان الاستمرار في تقديم أفضل قيمة للعملاء والمساهمين.

وأضاف أن صافي أرباح الربع الأول جاء مدفوعا بزيادة أعداد المسافرين ونمو الإيرادات وتأثرت هذه النتائج أيضا بالتحول الموسمي خلال شهر رمضان وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسعار العملات في الأسواق الرئيسية والتحديات المستمرة في سلسلة التوريد التي ساهمت في ارتفاع التكاليف الناتجة عن التضخم عبر القطاع ككل.

وقال آل ثاني : بينما تستمر التحديات الجيوسياسية الحالية والاضطرابات المتواصلة في سلسلة التوريد التي لا تزال صناعة الطيران العالمية تواجهها فإننا نبقى ثابتين في خططنا للنمو لعام 2024 معتمدين بذلك على قوة نموذج الأعمال الذي نتبعه ونحن واثقون من مستقبل قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة والعالم ككل بينما نواصل الاستثمار في الفرص الجديدة المتاحة والتي ستسمح لنا بتوسيع نطاق خدماتنا القائمة على مبدأ القيمة المضافة إلى قاعدة أوسع من العملاء.

وأضافت "العربية للطيران" خلال الربع الاول وجهتين جديدتين انطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان من خلال اسطول طائرات حديث مكون من 74 طائرة ايرباص A320 وA321.

وحصدت العربية للطيران على المركز الثالث عالمياً لأعلى هامش ربح بين شركات الطيران العالمية وفق تصنيف مؤشر "ايرلاين ويكلي" لأكثر شركات الطيران ربحاً في العالم.

وفي مارس 2024، وافق مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال للسنة المالية 2023 وبلغ حجم السيولة المتوفرة للشركة خلال الربع الاول من العام الجاري 5 مليار درهم نقداً وما يعادله.

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