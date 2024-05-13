بلووم القابضة وشركة ليد للتطوير العقاري تكشفان عن مشروع سكني فاخر في أوروبا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بلووم القابضة، وشركة ليد للتطوير العقاري، عن ابرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مابيل العقارية التابعة لمابيل كابيتال في إسبانيا، بهدف تطوير مشروع سكني جديد في أوروبا تحت اسم "مابيل ماربيا ريزدنسز" في مدينة ماربيا الإسبانية.

وسيمتد مشروع " مابيل ماربيا ريزدنسز" على مساحة 100,000 متر مربع في منطقة جولدن مايل السكنية الفاخرة في قلب مدينة ماربيا.

تتمتع ماربيا بسوق عقاري قوي يصاحبه مناخ لا مثيل له وإرث ثقافي غني. ولا يقتصر الطلب على العقارات الفاخرة في هذه المدينة الساحلية على المشترين الدوليين فحسب، بل أيضاُ على المواطنين الإسبان الباحثين عن منزل ثانٍ للاستثمار أو قضاء العطلات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يمثل المشروع الجديد نقلة نوعيّة لنا في شركة بلووم القابضة، بوصفه أول مشاريعنا في أوروبا وخطوة هامة ضمن استراتيجيتنا للتوسع عالمياً. كما يتيح لنا استكشاف فرص جديدة ضمن الأسواق العقارية ذات النمو العالي. ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيُساهم في تعزيز مكانة بلووم القابضة كأحد رواد التطوير العقاري في العالم. كما يسرنا التعاون مع شركتي ليد للتطوير ومابيل كابيتال، لنعمل معاً على تسخير إمكاناتنا وفق منهجيةٍ موحدة لتطوير العقارات السكنية المميزة تماشياً مع طموحاتنا الرامية إلى توسيع آفاق شراكاتنا الاستراتيجية محلياً ودولياً. تتمتع مدينة ماربيا على وجه الخصوص بمكانة جذابة للمستثمرين ومالكي المنازل من جميع أنحاء العالم بوصفها وجهة عالمية للمنازل الفاخرة، مما يجعلها سوقاً مثمرة وجذابة لشركة بلووم القابضة."

ومن جهته، قال مانويل جوايّار، رئيس مجلس ادارة شركة مابيل كابيتال: "نفخر بالتعاون مع شركتي بلووم القابضة وليد للتطوير، حيث نهدف سوياً إلى إنشاء مجمع سكني مسور ومحاط بالمناظر الطبيعية الخلابة في قلب ماربيا. وسيتم تصميم هذا المشروعٍ المميز ليدمج التراث الأندلسي مع أحدث الابتكارات العصرية، لتوفير تجارب سكنية لا تُضاهى."

وبدوره قال منير حيدر، الشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري: "نتطلع للتعاون مع شركتي بلووم القابضة، ومابيل كابيتال، لبدء رحلة الاستثمار في السوق العقارية في أوروبا، وتحديداً من إسبانيا، ومنها إلى جميع أنحاء العالم. وسنحرص من خلال هذا التعاون على الاستفادة من خبرات وتجارب الشركاء، سعياً لإحداث أثرٍ إيجابي ملموس في واحدة من أبرز الأسواق العقارية في أوروبا".

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