بيع فيلا بـ105 ملايين درهم.. سوق دبي العقاري يواصل زخمه القوي بمبيعات تجاوزت الـ2.7 مليار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل السوق العقاري في دبي زخمه القوي في مستهل تعاملات الإسبوع، حيث تجاوزت المبيعات حاجز الـ 2.73 مليار درهم نتجت عن 1230 صفقة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، سجل السوق صفقة بيع لفيلا على الخارطة بقيمة 105 مليون درهم في مشروع "أيومي" ضمن منطقة نخلة جميرا، وتبلغ مساحتها 27 ألف قدم مربع أي ما يعادل 3919 درهم للقدم المربع.

وحلت منطقة ميدان ون في الصدارة من حيث قيمة المبيعات، بواقع 384 مليون درهم نتجت 387 صفقة، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بواقع 357 مليون درهم نتجت عن 123 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة جميرا عبر 4 صفقات بقيمة 149 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز