مزرعة جرينيريشن العمودية في دبي تنتج أصنافاً نادرة من الخضروات والزهور الصالحة للأكل

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أعلنت جرينيريشن، المزرعة العمودية العصرية في دبي، عن توسيع محفظتها من المنتجات لتشمل مجموعةً جديدة من الزهور الصالحة للأكل والنباتات الورقية وخضروات الميكروجرين (الإنباتات الصغيرة) والمحاصيل النادرة. وتلتزم الشركة بإنتاج هذه المحاصيل محلياً وبشكل مخصص وفق أعلى المعايير، بما يضمن تزويد قطاعات المطاعم والضيافة بخياراتٍ طازجة وعالية الجودة.

وحرصت الشركة على اختيار المنتجات الجديدة بعنايةٍ فائقة بناءً على نكهاتها المميزة وقوامها الفريد واستخداماتها المتعددة في الطهو، بما فيها نبات الأقصليس ونبات شيسو بنوعيه الأخضر والأحمر ولويزة الليمون والبازلاء الذهبية والهواكاتاي وبلسمينا وتورينيا. وتسعى الشركة من خلال هذه التشكيلة المتنوعة إلى دعم الفنادق والمطاعم وأركان المشروبات ومتعهدي الطعام في دولة الإمارات، وتمكينهم من تجربة الوصفات المختلفة وتوفير أشهى المأكولات لعملائهم وضيوفهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رومان أوليانوف، المؤسس والشريك الإداري في جرينيريشن: "قررنا إضافة هذه المحاصيل الفريدة إلى عروض منتجاتنا انطلاقاً من الأهمية الثقافية التي تحظى بها في العديد من المطابخ في مختلف أنحاء العالم، لا سيما أوراق شيسو المستخدمة بكثرة في المأكولات اليابانية والكورية، والهواكاتاي الشهيرة في البيرو، والأقصليس الذي يشكل عنصراً أساسياً ضمن الأطباق السلافية الشائعة في أوروبا الشمالية. وتنسجم هذه الخطوة مع سعينا الدائم لإنتاج هذه المحاصيل العالمية وتوفيرها محلياً وفق أعلى مستويات الجودة".

وتلبي المنتجات الجديدة مجموعةً واسعة من خيارات الطهو بفضل قوامها المختلف ونكهاتها المتنوعة. فعلى سبيل المثال، يتمتع نبات الشيسو الآسيوي برائحة أخاذة تشبه مزيج الكمون مع النعناع، في حين يوفر الأقصليس مكوناً مثالياً عند تحضير أطباق الحلويات والأسماك واللحوم الحمراء بفضل مذاقه الحلو، كما تحمل لويزة الليمون نكهةً حمضية تضفي انتعاشاً فريداً على المشروبات الباردة.



وبدورها تُستخدم زهور البلسمينا ببريقها الذهبي في تزيين الأطباق، فيما تتمتع زهرة التورينيا بشكل مجوف وأنيق يمنح لمسةً جمالية ويمكن ملؤه بمختلف أنواع الكريمة والصلصات.

وأضاف أوليانوف قائلاً: "نعتمد في جرينيريشن على الزراعة العمودية التي تضمن لنا أقصى استفادة من المساحة والموارد المتاحة، بما يدعم التزامنا بتوفير أفضل المنتجات الطازجة وفق أعلى معايير الجودة على مدار العام. إن اتباع هذه المنهجية المستدامة في الزراعة يحمي منتجاتنا من تأثيرات تغيّر الفصول، ويتكامل مع التزامنا بعدم استخدام المبيدات الحشرية، ليتيح تزويد المستهلكين بمنتجات طازجة باستمرار".

وتتخصص جرينيريشن بإنتاج أكثر من 70 نوعاً من الإنباتات الصغيرة والنباتات الورقية والمحاصيل الفريدة والزهور الصالحة للأكل، ضمن مزرعتها المغلقة والمضبوطة الحرارة والضوء والهواء، والتي تعتمد فيها أحدث تقنيات الزراعة المائية، إلى جانب نظام إنبات

حاصل على اعتماد سلامة الأغذية HACCP من فئة 7 نجوم. وتتميز جرينيريشن أيضاً بقدرتها على تزويد أكثر من ألف مطعم فاخر في دولة الإمارات بمنتجاتها عالية الجودة، كما أنها الشركة الأولى في الإمارات التي توفر خدمة تقطيع المنتجات حال قطافها، وتوصيلها خلال يومٍ واحد، لضمان بقائها طازجة والارتقاء بتجارب العملاء.

وتطمح جرينيريشن خلال الفترة المقبلة إلى استعراض خيارات الطهو المتنوعة التي تقدمها المنتجات الجديدة من خلال إقامة الفعاليات الحصرية والتعاون مع أشهر الطهاة والمطاعم، وذلك لتشجيع عشاق الطهو في جميع أنحاء العالم على إبداع أشهى الوصفات الخاصة بهم.

ويمكن للعملاء طلب المنتجات بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.greeneration.ae ، والذي يقدم خدماته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ويوفر سهولة فائقة في تقديم الطلبات وباقة متنوعة من المنتجات ودعماً لا محدوداً.

كما يمكن زيارة الموقع للاطلاع على أحدث منتجات جرينيريشن من الخضروات الفريدة والزهور الصالحة للأكل، إلى جانب خياراتها الأخرى من المحاصيل.



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