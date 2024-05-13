طيران الامارات تسدد 2.2 مليار درهم ديون جمعتها خلال الجائحة

المصدر: البيان

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واصلت طيران الإمارات خلال السنة المالية الماضية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية للمدفوعات المتعلقة بالطائرات وسددت مبلغاً إضافياً قدره 2.2 مليار درهم (596 مليون دولار) من إجمالي 17.5 مليار درهم (4.8 مليار دولار) جمعتها خلال الجائحة. وقد أدى ذلك إلى خفض إجمالي ديونها المستحقة بشكل كبير ووضع الناقلة على أساس قوي لتمويل نموها المستقبلي وبرنامج أسطولها الجديد.

واستجابة للتحديات التي فرضتها أسواق الوقود المتقلبة خلال السنة المالية، قامت طيران الإمارات بنشر عقود آجلة وخيارات بسيطة عبر منتجات مختلفة مثل برنت ووقود الطائرات لتقليل تكاليف السنة الجارية، وتأمين أحجام تحوط كبيرة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، خففت طيران الإمارات إلى حد كبير من تأثير نظام أسعار الفائدة المرتفعة على النتائج من خلال الإدارة الفعالة لصافي الانكشاف. وواصلت اتباع نهجها المتوازن في إدارة مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال استخدام خيارات العملات والعقود الآجلة والتحوطات العادية.

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