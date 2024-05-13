15 % نمو مبيعات المصوغات الذهبية في دبي منذ بداية 2024

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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أفاد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، بأن مبيعات المصوغات وبعض السبائك الذهبية زادت بنسبة 15 % منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال لـ«البيان» إن النمو اللافت في مبيعات المصوغات الذهبية بمختلف أوزانها في الأسواق المحلية يرجع لعوامل عدة، أبرزها زخم النشاط السياحي الذي تشهده دبي، وانتعاش قطاع الأعمال والفعاليات، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على شراء المصوغات والسبائك بوصفها أدوات ادخار واستثمار مع نمو الوعي لدى المتعاملين بأهمية تلك المنتجات كملاذ آمن للادخار.

وأوضح أن أسعار الذهب عالمياً ارتفعت بنسبة 20 % لعدة أسباب، أبرزها أن الذهب ملاذ آمن من دون شك، بالإضافة إلى مشتريات بنوك مركزية من مختلف دول العالم، والسبب قلة الثقة بالعملات وزيادة الثقة بالمعدن الثمين.

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