13 مليار درهم القيمة السوقية المتوقعة لـ«سبيس 42»

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع كريم الصباغ، العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، أن تتجاوز القيمة السوقية للشركة 3.5 مليارات دولار، أي بحدود 13 مليار درهم. وأشار إلى أن الشركة التي تتأسس من اندماج «بيانات» و«الياه سات» للفضاء، يمكنها أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، استناداً لعدة عوامل، منها الانسيابية إلى منطقة الشرق الأوسط، والعديد من مناطق العالم الأخرى.

وأضاف لـ «البيان» أن الشركة الجديدة من شأنها تحقيق قيمة مضافة كبيرة، حيث بلغت الإيرادات المجمعة للشركتين 2.8 مليار درهم، وصافي الدخل بلغ 639 مليون درهم خلال العام الماضي، موضحاً أن الصفقة ستتم عن طريق مبادلة الأسهم بحصة، وسيمتلك مساهمو «بيانات» نحو 54 % من الكيان المدمج، و46 % كحصة لمساهمي «الياه سات».

ولفت إلى أن الدمج سيتيح للكيان الجديد الوصول إلى أسواق 150 دولة، أي نحو 80 % من سكان العالم. وأوضح أن قطاع الفضاء يشهد تطوراً سريعاً، لذلك نعمل على كل شيء، بدءاً من تطوير حلول مبتكرة، وتحويل نماذج الأعمال عبر القطاعات الصناعية المتنوعة، واستغلال القدرات التكنولوجية المتقدمة، لاقتناص الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات التجارية.

ويمكننا الاندماج الاستراتيجي من التوسع في أسواق وقطاعات جديدة، تشمل الحلول الحكومية، وخدمات القطاع العام، والبنية التحتية الحيوية، وإدارة الأصول، والاتصالات، والتنقل الذكي ومبادرات الاستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز