«أماراك للكيماويات» تنشئ مرفق تصنيع بـ 50 مليوناً في «جافزا» لدعم القطاع الزراعي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «أماراك للكيماويات» التابعة لشركة «أرياس أجرو ليمتد» اتفاقية مع المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، مركز التجارة والخدمات اللوجستية التابع لموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» على مستوى العالم، لإنشاء مصنع متطور لإنتاج مغذيات التربة في «جافزا» لدعم القطاع الزراعي.

وجاء الإعلان عن المشروع على هامش المؤتمر السنوي لشركة «أرياس أجرو» الخاص بالمتعاملين، الذي عقد في دبي بالتزامن مع احتفالاتها باليوبيل الزمردي للشركة، الذي رحب بأفضل 500 متعامل للشركة يقدمون الدعم مجتمعين لما يقارب 9 ملايين مزارع في الهند وحول العالم.

وحضر المؤتمر الدكتور راهول ميرشانداني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «أرياس أجرو»، إلى جانب كبار قادة الشركة الآخرين، إضافة إلى عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في دي دبي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عبدالله الهاشمي: «يسعدنا استقبال رواد عالميين في صناعة مغذيات التربة مثل «أرياس أجرو» و«أماراك» في المنطقة الحرة لجبل علي، حيث ستوفر المدخلات الزراعية التي تنتجها شركة «أماراك» حلولاً فعالة التكلفة ومستدامة للمزارعين في الهند ومنطقة الخليج العربي ومناطق أخرى، ما ينعكس بشكل إيجابي على الأمن الغذائي العالمي».

ومن جانبه قال الدكتور راهول ميرشانداني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة «أرياس»: «سيتخصص المرفق الجديد في إنتاج 60,000 طن متري من الكبريت والمنتجات ذات القيمة المضافة سنوياً مع التركيز على الابتكار والاستدامة. هذه القدرة الإنتاجية الكبيرة ستتعزز إمكاناتنا لتلبية الطلب المتزايد في السوق مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة».

وسيتم إنشاء المصنع البالغ استثماره 50 مليون درهم على مساحة 16,600 متر مربع في المنطقة الخاصة بالكيماويات في «جافزا» الجنوبية، حيث سيغطي هذا الاستثمار النفقات الإدارية ونفقات التشغيل. ومن المتوقع بدء المصنع عملياته أوائل عام 2025.

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