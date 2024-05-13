«دبي كوميرسيتي» تستعرض حلولها وخدماتها في «سيملس 2024»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024»، التي تنطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مشاركة «دبي كوميرسيتي» في الفعالية التي تشكل منصة رائدة للقاء رواد الأعمال والمبدعين وغيرهم من الجهات المعنية لرسم ملامح مستقبل التجارة الرقمية، انطلاقاً من موقعها كمساهم استراتيجي وفاعل في الاقتصاد الرقمي من خلال التركيز على محور التجارة الرقمية، إلى جانب حرصها على استعراض باقتها المتميزة من الخدمات والحلول والمزايا التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال على الشركات من مختلف القطاعات، وفي جذب المستثمرين العالميين إلى إمارة دبي ودولة الإمارات.

وقال فيصل جاسم، مدير إدارة أول للمبيعات في دبي كوميرسيتي: «تلتزم دبي كوميرسيتي بدفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي وتنفيذ خطط التحول الرقمي الشامل والتطور التكنولوجي في إمارة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، إذ نواصل جهودنا الرامية لدفع الابتكار وإحداث نقلة نوعية في نهج أعمال الشركات وتسريع وتيرة نموها في العالم الرقمي، بما يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى دبي، ويعزز موقع الإمارة بوصفها حاضنة للشركات العالمية ومنصة لنموها وإدارة عملياتها التوسعية على المستوى الإقليمي، وصولاً إلى ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية رائدة للاقتصاد الرقمي».

وأضاف جاسم: «تعمل الشركات المسجلة في دبي كوميرسيتي ضمن باقة متنوعة من القطاعات، أبرزها قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي تشغل فيه الشركات نسبة 53%، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة إشغال تبلغ 12%، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 11%، وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 9%، والأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بنسبة 4%، كما وصلت نسبة الشركات التي تعتمد عملياتها وأنشطتها على حلول التجارة الرقمية والتكنولوجيا والحلول الإلكترونية تحت مظلة دبي كوميرسيتي إلى 45%».

ومن المقرر أن تستعرض المنطقة الحرة باقة من الخدمات والحلول الذكية، بما فيها التي توفرها للشركات، من بينها خدمة «لوجي - فلو» لدمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية البلوك تشين، التي تسهم في خفض تكاليف هذه الفئة من الشركات، وفي تعزيز مرونة وكفاءة عملياتها اللوجستية بشكل عام، وعمليات التجارة الرقمية بشكل خاص.

كما تستضيف دبي كوميرسيتي عدداً من شركاء أعمالها على منصتها D20 في القاعة رقم 02 لتسليط الضوء على خدماتها، حيث ستقوم شركة (Vue.ai) بعرض حلول التجارة الرقمية التي توفرها، التي تعتمد على حلول «الذكاء الاصطناعي»، إضافة إلى مفهوم وخدمات التجارة الاجتماعية من شركة (Socialee)، وغيرها من الخدمات والمزايا.

ويستضيف معرض سيملس الشرق الأوسط 2024 أكثر من 800 جهة عارضة تقدم أحدث الابتكارات والحلول في جميع هذه المجالات، وأكثر من 800 متحدث لتسليط الضوء على أحدث التوجهات والعوامل المؤثرة في السوق، والحلول التكنولوجية التي ترسم ملامح قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتجزئة والتجارة الإلكترونية.

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