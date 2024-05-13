«بلاك روك»: أفضلية لأسهم الإمارات على المستوى الخليجي

المصدر: دبي ـــ مشعل العباس

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أكدت شركة إدارة الأصول العملاقة «بلاك روك» على وجود أفضلية للأسهم الإماراتية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً أسهم شركات القطاع العقاري الذي حقق نجاحات لافتة في العام 2023، كما توقعت الشركة أن يبقى السوق العقاري قوياً في الإمارات خلال العام الجاري.

وأوضح عدد من كبار المسؤولين في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم «بلاك روك» في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن دولة الإمارات تستفيد من وجود عدد كبير من السكان في سن العمل وارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة، لافتين إلى أن للسياسات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة دورها الفاعل في تعزيز هذا التوجه الإيجابي.

الأصول الرقمية

وأضاف مسؤولو الشركة إن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين بقطاع الأصول الرقمية، ولا سيما مع الإدراك المبكر للفوائد المحتملة التي يمكن أن يقدمها القطاع للعملاء وأسواق رأس المال، وفيما يتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي تشير الأبحاث الأولية إلى وجود علاقة إيجابية محتملة بين زيادة براءات اختراع الذكاء الاصطناعي ونمو الأرباح على نطاق واسع، وتوقع هؤلاء المسؤولون أن تستمر مرونة أرباح قطاع التقنيات، كما يتوقع أن تكون محركاً رئيسياً لنمو أرباح الشركات الأمريكية في 2024.

الأسهم الإماراتية

وتفصيلاً، قال كريم شديد، رئيس استراتيجية الاستثمار في iShares التابعة لشركة «بلاك روك» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا «نقدم للمستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون توصيات تفضيلية للأسهم الإماراتية وخصوصاً القطاع العقاري، الذي حقق نجاحات لافتة على مستوى الأسهم الإماراتية في 2023، وواضح أن سوق العقارات سيظل قوياً في 2024».

وأضاف شديد: «تستفيد دولة الإمارات من وجود عدد كبير من السكان في سن العمل وارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة، وكان للسياسات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة، دورها الفاعل الذي عزز هذا التوجه الإيجابي».

الأصول الرقمية

بدوره، قال باتريك سلون، الرئيس التنفيذي للعمليات في بلاك روك الشرق الأوسط وأفريقيا: «نتابع بدقة قطاع العملات الرقمية منذ عام 2016، وقد أدركنا الفوائد التي يمكن أن تقدمها الأصول الرقمية لعملائنا وأسواق رأس المال، لا سيما في مجالات العملات المستقرة والأصول المشفرة والترميزية».

وأضاف سلون: «في إطار استجابتنا لاهتمام المستثمرين المتزايد بالتعرض للأصول الرقمية بأمان وكفاءة، قمنا في شركة بلاك روك بسلسلة من المبادرات لتعزيز حضورنا وبصمتنا في مجال الأصول الرقمية».

وفيما يتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي، قال سلون: «وصلت تطورات معدات الحوسبة والابتكارات المتخصصة في مجال التعلم العميق إلى لحظة محورية بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ونعتقد أنه انطلاقاً من هذه النقطة فصاعداً، فمن المرجح أن تحرز هذه التقنيات تقدماً هائلاً مع تسارع وتيرة الابتكار.

ومع ذلك، فإن تحديد فرص الاستثمار عبر مناطق جغرافية وقطاعات مختلفة، أمر محفوف بقدر كبير من عدم اليقين، ويشير بحثنا الأولي، إلى وجود علاقة إيجابية محتملة بين زيادة براءات اختراع الذكاء الاصطناعي ونمو الأرباح على نطاق واسع».

وتابع سلون: «بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن المستثمرين يعزون قيمة اقتصادية أكبر لبراءات الاختراع، ومع ذلك، لا تؤدي كل براءة اختراع إلى تجارة مربحة، ولا تزال قيمتها المستقبلية غير مؤكدة إلى حد كبير، ونحن نفضل موضوع الذكاء الاصطناعي في أسهم الأسواق المتقدمة على مدى ستة إلى 12 شهراً، ونتوقع أن تستمر مرونة أرباح قطاع التقنيات، كما نتوقع أن تكون محركاً رئيسياً لنمو أرباح الشركات الأمريكية بشكل عام في عام 2024».

التركيز الاستثماري

وقال ميشيل أوبينا، رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة: «نقوم بتخصيص استثمارات لسندات حكومة دولة الإمارات وسندات الشركات عبر مجموعة من المحافظ الاستثمارية، والتي تتضمن استراتيجيات مدارة ومفهرسة بشكل فعال ضمن أطر ديون الأسواق الناشئة الخاصة بنا».

وأضاف أوبينا: «توفر هذه السندات سيولة عالية في المنطقة ولها تمثيل كبير في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة، وعلى الرغم من أن التقييمات الحالية مرتفعة نسبياً، إلا أننا ندرك وجود العديد من الفرص الجذابة التي تدعمها أساسيات قوية، ويمتد تركيزنا الاستثماري حالياً إلى قطاع العقارات والبنوك الإقليمية المستقرة وقطاعي المستهلكين والبنية التحتية. ونميل حالياً نحو الفرص ذات العائد المرتفع».

أسعار الفائدة والركود

بدورها، قالت وي لي، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في بلاك روك: «يتراجع التضخم في اقتصادات السوق المتقدمة من أعلى مستوياته التي بلغها خلال الجائحة، ومن المتوقع أن يقترب أو يصل إلى 2% هذا العام، ومن المتوقع أن يمهد هذا الاتجاه الطريق أمام العديد من البنوك المركزية للبدء في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام».

وأضافت لي: «نتوقع أن ترحب الأسواق بآفاق اقتصادية كلية أكثر دعماً على المدى القريب، ويستند قرارنا بزيادة وزن الأسهم الأمريكية هذا العام إلى اعتقادنا بأن الرغبة الإيجابية في المخاطرة، يمكن أن تستمر وتتوسع إلى ما هو أبعد من موضوع تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي، على الأقل حتى يصبح خطر عودة التضخم في عام 2025 واضحاً في وقت لاحق من هذا العام، وقد أدى الجمع بين النمو القوي في الولايات المتحدة، والتخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض التضخم، إلى خفض مستوى مخاوف السوق بشأن الركود العالمي».

15 عاماً في دبي

وذكرت بلاك روك أن التزامها تجاه الشرق الأوسط يعود إلى ما يقرب من 25 عاماً، «نحن موجودون فعلياً في المنطقة منذ 15 عاماً، حيث افتتحنا أول مكتب لنا في دبي في العام 2009 والثاني في الرياض في العام 2019، ومن خلال هذين المكتبين نقدم خدماتنا للعملاء بدول مجلس التعاون الخليجي».

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