«الشارقة الإسلامي» يضم دفعة من المواطنين عبر «بدايتي»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، انضمام 20 موظفاً إماراتياً إلى فريق عمله، من خلال برنامج «بدايتي»، وذلك ضمن جهود المصرف في استقطاب العناصر الوطنية، لتمكينهم من المساهمة في دعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت فضيلة المرزوقي رئيس الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي: «الموظفون الجدد تم إلحاقهم في برنامج تدريبي متكامل، يهدف إلى تعزيز ثقافة الصيرفة الإسلامية، من خلال عدد من الدورات التدريبية والعملية في إدارات المصرف، لصقل مهاراتهم التخصصية والمعرفية، واكتساب الخبرات العملية.

كما يغطي البرنامج جميع المجالات الإدارية والفنية والتقنية في المصرف، لضمان إلمامهم بكافة الإجراءات والعمليات المرتبطة بالخدمات المالية والمصرفية».

وأكدت أن حرص مصرف الشارقة الإسلامي على استقطاب الكوادر الوطنية، وتأهيلهم ليصبح لهم دور فعال في المساهمة في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، لافتة إلى أن المصرف في هذا الصدد يسعى لضمان توفير فرص العمل الملائمة لقدراتهم وإمكاناتهم الوظيفية في مختلف المجالات. وأوضحت رئيس الموارد البشرية بالمصرف، أنه سيتم توزيع الموظفين الجدد للعمل في المقر الرئيس للمصرف وفروعه في الدولة.

وتوفر إدارة الموارد البشرية بالمصرف، حزمة من برامج التطوير الوظيفي والتدريب المهني، والتي تهدف إلى صقل المهارات التخصصية والمعرفية، لتحقيق التطلعات المهنية.

بالإضافة إلى توفير منصة مخصصة للتعلم والتطوير، في إطار التميز المؤسسي، وتطبيق قنوات ومدخلات التعلم، مثل التعلم الإلكتروني والتعلم الافتراضي، والتدريب أثناء العمل، والمشاركات الخارجية، مثل المؤتمرات والندوات ونحوها.

وفاز مصرف الشارقة الإسلامي العام الماضي، بجائزة ثقافة التعلم من قبل منصة الموارد البشرية والتعلم في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتضاف إلى سجل رصيدها من الجوائز الأخرى، المتعلقة بالتوطين والموارد البشرية، ومن أهمها جائزة الموارد البشرية في القطاع المصرفي للأعوام 2003 و2005 و2006، وجائزة دبي لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2006 و2007 و2011 و2016، وجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في 2017، وغيرها من الجوائز.

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