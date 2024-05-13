«إكسبو الشارقة» يتفق مع «ماغناتي» و«بي رو» لتوفير خدمات الدفع الرقمية

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرم مركز إكسبو الشارقة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركتي «ماغناتي»، و«بي رو»، المتخصصتين في حلول وخدمات الدفع الرقمية، وذلك في إطار جهود إكسبو الشارقة في تعزيز عمليات التحول الرقمي في قطاع المعارض، وتزويد العارضين والزوار بخدمات دفع متطورة، تعزز من تجارب مشاركتهم في الأحداث والفعاليات التي ينظمها المركز.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مركز إكسبو الشارقة، من قبل سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وغانم بن وقية الرئيس التنفيذي لشركة Pay Row، وعماد عبد الوهاب المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة «ماغناتي»، بحضور عدد من المسؤولين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير مجموعة واسعة من خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة لزوار مركز إكسبو الشارقة والعارضين، التي تشمل معالجة المدفوعات في مجالات المبيعات والتسوق والحوالات المالية، حيث سيتم تزويد المركز بأجهزة حديثة، ستستخدم لأول مرة في عمليات البيع والشراء للعارضين والزوار، إلى جانب تطبيقات وبرامج جديدة لتسهيل عمليات الدفع.

وأشار سيف المدفع إلى أن توقيع الاتفاقية، يأتي في إطار سعي إكسبو الشارقة المستمر، لتقديم أفضل تجربة ممكنة للعارضين والزوار، في مبادرة مبتكرة لتوفير أحدث الابتكارات التقنية، وحلول الدفع الرقمية، التي تضمن العديد من الفوائد، وتعزز من كفاءة العمليات التنظيمية لقطاع المعارض، وتعزز من تجربة الزوار والعارضين، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية مواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني، التي تزداد تطوراً، وتسهم في إتاحة الفرصة للزوار والعارضين، لتسهيل عمليات البيع والشراء، بما يكفل تحقيق فعالية أكبر للمعارض والأحداث التي ينظمها أو يستضيفها المركز، وبما يعزز من عمليات البيع والشراء، بالاستفادة من امتيازات هذه التسهيلات المرنة في خدمات الدفع.

وأكد المدفع حرص مركز إكسبو الشارقة على اتباع أفضل ممارسات التنظيم والإعداد اللوجستي للمعارض الدولية في مختلف القطاعات، بما فيها التركيز على توفير وتسهيل أحدث الخدمات الرقمية، التي باتت من العناصر الأساسية لنمو صناعة المعارض، وجذب المزيد من العارضين، باعتبار أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق مكانة بارزة لهذه الصناعة، التي تخدم القطاعات التجارية والصناعية، وتمثل منصات حيوية للمصدرين والمستوردين لمختلف السلع، مشيداً بجهود شركتي «ماغناتي»، و«بي رو»، في مجال التكنولوجيا المالية.

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