«لوون للتقنيات» تسعى لتعزيز توسعها الإقليمي ودفع نموها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «لوون للتقنيات»؛ الشركة الإماراتية المتخصصة في برامج تحليل البيانات المالية، تكثيف الجهود لتعزيز توسعاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وترسيخ مكانتها في مجال الحلول المالية القائمة على البيانات. ونجحت الشركة مؤخراً في إتمام جولة تمويل أولية لتعزيز توسعاتها.

وتأتي هذه الجولة التمويلية استكمالاً لمسار نمو الشركة منذ جولة التمويل في مرحلة ما قبل التأسيس في عام 2022، وسيتم توجيه التمويل الحالي لدفع جهود الشركة لتطوير مجموعة منتجات «لوون» المبتكرة. وستعمل هذه المجموعة المحسنة من المنتجات على تمكين قاعدة عملاء الشركة من تقديم تجارب استثنائية لعملائهم وتعزيز الكفاءة التشغيلية واكتساب المزيد من القدرات التنافسية.

واجتذبت جولة التمويل الأولية عدداً من كبار المستثمرين، من بينهم «صندوق حي دبي للمستقبل» وشركة «بلس فينشر كابيتال» و«ريتش إنترناشيونال» و«جودة فينشرز»، ومجموعة من المكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد.

وينضم المستثمرون الجدد إلى شبكة داعمي «لوون» التي تشمل حاضنات ومسرعات مثل Hub71، وFlat6Labs، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وهيئة المساهمات الاجتماعية - معاً، وFinTech Hive ومركز دبي المالي العالمي، وصندوق الوطن، وهي الجهات التي قدمت إرشادات ودعماً قيماً لشركة «لوون» خلال مراحلها الأولى. ويعكس نجاح «لوون» الطلب المتزايد بالسوق على إثراء المعاملات وحلول تحليل البيانات، لا سيما بقطاع الخدمات المصرفية الجديدة، وعلى نحو متزايد لدى البنوك التقليدية.

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