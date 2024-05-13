1.5 مليون دينار أرباح «كامكو إنفست» الربعية

المصدر: الكويت - البيان

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أعلنت «كامكو إنفست» بياناتها المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1.5 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 4.28 فلوس)، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2023 (خسارة السهم 4.57 فلوس).

ونمت الأصول المدارة خلال الربع الأول بنسبة 5.1 %، لتصل إلى 15.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024، جراء الأموال الجديدة التي تم استقطابها في عدد من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى أداء المحافظ والصناديق.

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