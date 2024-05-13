سلطان النعيمي يطلع على أحدث الاستراتيجيات السياحية بعجمان

المصدر: عجمان - وام

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اطلع اللواء سلطان يوسف النعيمي، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال زيارته لمنصة عجمان في سوق السفر العربي 2024، على أبرز الاستراتيجيات المتابعة في دائرة التنمية السياحية في عجمان من أجل تعزيز الترويج للخدمات السياحية في الإمارات عالميا.

وقام اللواء سلطان يوسف النعيمي بتكريم الدائرة بحضور سلطان علي النعيمي، مدير إدارة التراخيص والمعايير السياحية بدائرة التنمية السياحية في عجمان، كما قام بجولة في المنصة واطلع على أحدث الابتكارات المعرض.

وأشاد محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، بجهود اللواء سلطان النعيمي وفريقه في تعزيز السياحة وتطوير الخدمات

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