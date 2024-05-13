6 اتفاقيات لـ«سيدات أعمال عجمان» خلال الربع الأول

المصدر: عجمان - وام

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وقّع مجلس سيدات أعمال عجمان، خلال الربع الأول من العام الجاري، 6 اتفاقيات مع الجهات الحكومية والخاصة، استهدفت تمكين صاحبات الأعمال وعضوات المجلس من أدوات الابتكار لتنفيذ مشاريع نوعية تتواكب مع توجهات إمارة عجمان والدولة، بحسب ما أعلنته الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس، خلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس، بحضور عائشة النعيمي، نائب رئيس المجلس، وعضوات مجلس الإدارة، وعبير الفرج مدير مجلس سيدات أعمال عجمان، وموظفات المجلس، خطة العمل وفرص تطوير المشاريع ومبادرات المجلس للعام الجاري، بضرورة تعزيز استفادة صاحبات الأعمال من الفعاليات المتنوعة للمجلس وتحديث الخدمات والمبادرات، بما يتواكب مع توجهات المشاريع الجديدة، واستحداث خدمات استباقية تساهم في النهوض بدور المرأة وتمكينها وتحفيزها لتصبح شريكاً في عملية التنمية.

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