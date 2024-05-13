365 لقاء عمل لبعثة «غرفة الشارقة» التجارية في الهند

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في جمهورية الهند، نجحت من خلالها بتنظيم أكثر من 365 لقاء عمل ثنائياً، بين ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية مع أكثر من 220 شركة هندية تعمل في عدة قطاعات اقتصادية وصناعية، ومجالات استثمارية.

وعقدت البعثة في محطتها الثانية في مدينة مومباي ملتقى أعمال الشارقة والهند، بحثت من خلاله فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف مجالات التجارة والصناعة، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الشارقة ومومباي وتشجيع مجتمعات الأعمال على الاستثمار في القطاعات والمجالات .

شهد الملتقى عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالله المرزوقي قنصل عام الإمارات في الهند، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وزياد محمود أمين الصندوق الفخري عضو مجلس الإدارة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ومروان المهيري، رئيس قسم المعارض وسلطان آل علي، رئيس قسم خدمة المستثمرين في غرفة تجارة وصناعة الشارقة

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