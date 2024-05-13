«جراند حياة دبي» يفتتح حديقة مائية 2025

المصدر: دبي ـ البيان

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يستعد فندق جراند حياة دبي لافتتاح أوّل حديقة مائية كاملة الخدمات من فئة الخمس نجوم في مركز المدينة مطلع العام 2025، على بُعد دقائق من وسط مدينة دبي والمعالم الشهيرة الأخرى. ستمتدّ هذه الحديقة المائية المناسبة للعائلات على مساحة 20,000 متر مربع، وستضم 15 لعبة ممتعة، ومسبحاً بأمواج، ومنطقة مخصّصة للأطفال الصغار وحديثي المشي، وكبائن خاصّة، وشتى منافذ تناول الطعام.

وتعتزم مجموعة حياة توسيع حضورها في قطاع الترفيه في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بإضافة أكثر من 70 فندقاً من مختلف علاماتها إلى محفظتها القياسية العالمية التي باتت تضم أكثر من 127,000 غرفة اعتباراً من نهاية 2023، وذلك في أعقاب عام قياسي تكلّل بعدد من الصفقات الناجحة.

وقال خافيير أغيلا، رئيس المجموعة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: «تزخر المنطقة بإمكانات نمو كبيرة وتصنف من بين أفضل الأسواق العالمية لشركة حياة. وتركّز أكثر من نصف مشاريعنا المرتقبة على قطاع الترفيه بشكل خاص، بحيث نعتزم تنفيذها إمّا من خلال التعاون مع علامات تجارية أخرى أو الوجهات.

ويؤكد هذا التركيز على تفانينا في تعزيز حضورنا في قطاع الترفيه الفاخر بما يكمل محفظتنا الحالية في العواصم ومراكز الأعمال المرغوبة».

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