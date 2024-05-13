«سانز دبي مايو 2024» تستهدف تمكين المختصين بالأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقيم معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، فعالية «سانز دبي مايو 2024» التي تتواصل فعالياتها حتى 16 مايو في فندق هيلتون دبي نخلة جميرا.

وتأتي هذه الدورة التدريبية بهدف تزويد العاملين في مجال الأمن السيبراني بالمهارات اللازمة لتحديد ومواجهة ومنع التهديدات السيبرانية الناشئة. وتشهد الإمارات ارتفاعاً في الطلب على مختصي الأمن السيبراني الذين يمتلكون الخبرات اللازمة، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نمو ضخم في القطاع من 0.52 مليار عام 2023 إلى 0.95 مليار بحلول العام 2028.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز